През юли с по-малко от половин процент са се увеличили лихвите на потребителските кредити, сочи доклад на Българската народна банка.

Този ръст обаче почти покрива спада на процентите, който се наблюдава от началото на година досега.

Въпреки това през 2025 лихвите за потребителски кредити остават по-ниски спрямо миналата година.

Миглена Аврамова има потребителски кредит от 32 хиляди лева, изтеглени преди три години.

Признава, че тегли потребителски кредит само в непредвидени ситуации.



Според финансисти няма нищо необичайно.

Това е традиционно за този тип кредити, за разлика от ипотечните.

Най-вероятно се дължи на това че някои от търговските банки са преустановили или спрели промоции, които ще възстановят следващия месец. Ако видим година по-ранo - средната лихва по тези кредити намалява с 0,37., обяснява Десислава Николова, финансист.

А ето и примерът. Ако сега изтеглим 50 000 хиляди лева с лихва от 9,15% и годишен процент на разходите от 9,54 на сто, ще имаме месечно вноска от близо 512 лева. Това означава, че след 15 години ще сме върнали на банката малко над 42 хиляди лeва повече, отколкото сме изтеглили.

От асоциацията на банките отговориха за bTV, че лихвените проценти зависят от конкуренцията между банките и от фактори като цената на

набиране на ресурса за кредитиране, референтният лихвен процент при плаващите лихвени проценти и други.



Близо 51 милиона лева са отпуснатите кредити за домакинства от началото на година.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK



