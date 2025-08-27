Министерският съвет одобри промени, с които се увеличава капитала на „Българска банка за развитие“ с 4 млрд. лева.

Следва да се има предвид, че средствата за увеличаването на капитала на ББР не оказват влияние върху дефицита, а представляват операция в частта на финансиране на бюджетното салдо, посочват от правителствената информационна служба.

„Целта на увеличаването на капитала на ББР е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране за инвестиции във важни за икономическия сектор проекти, които държавата е определила като приоритетни“, каза министърът на финансите Теменужка Петкова.

„Като ефект очакваме увеличаването на приходите във фиска в резултат на увеличаването на капитала и направените инвестиции в отделни сектори. Очакваме и увеличаването на приходите от дивиденти от страна на ББР към държавния бюджет“, добави Петкова.

Снимка: БГНЕС

В резултат от увеличението на капитала ще се финансират определените от държавата приоритетни сфери, съгласно одобрената от Министерския съвет Стратегия на ББР, сред които:

Подкрепа на реиндустриализация на районите чрез развитие на индустриални зони, паркове и подобни територии с цел привличане на инвестиции, както и други инициативи, водещи до подобрен капацитет за индустриално производство;

Ключов приоритет е изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура;

Подкрепа в областта на отбраната, сигурността и военнопромишления комплекс.

Необходимост от бързо изграждане на национален капацитет за производство на съвременни средства за отбрана;

Зелено финансиране, в това число насочено към енергийна ефективност и възобновяеми източници;

Финансиране на публични предприятия, когато са насочени към изпълнение на регионални или международни проекти и, в които участва друга държава или нейна административно-териториална единица.

С увеличението на капитала на ББР, респективно в резултат на направените инвестиции, се очаква повишаване на приходите във фиска, както и постъпленията от дивидент от ББР в държавния бюджет.

„Предвижда се след вписване на увеличаването на капитала на „Българска банка за развитие“ средствата да се прехвърлят от ББР по сметка за чужди средства на Министерството на финансите и да се съхраняват и отчитат като чужди средства, съгласно § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси. Прилагането на този ред на съхраняване на временно свободните средства от увеличението на капитала чрез сметка, обслужвана от БНБ, ще осигури публичност и прозрачност, при запазване на оперативната самостоятелност на банката“, допълват от МС.