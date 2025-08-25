Руски тийнейджър открадна 24 бутилки бира от ресторант във Варна, съобщиха от областната дирекция на полицията.

19-годишен руски гражданин е задържан за кражба на 24 бутилки бира от ресторант на Крайбрежната алея.

На 23 август управителят на заведението е подал сигнал за откраднатите напитки.

Вещите, обект на престъплението, са възстановени, а по случая е започнато разследване по описа на Първо районно управление.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK