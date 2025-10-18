В събота – 18 октомври, времето отново ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд.

Временни разкъсвания над облачността ще има над южните райони.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 13°

Пловдив – 18°

Варна – 16°

Бургас – 18°

През нощта срещу неделя с усилване на вятъра от северозапад валежите ще започнат да спират, а облачността ще се разкъсва и намалява.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и през нощта срещу неделя ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В неделя ще се усили северозападният вятър, ще е по-добре изразен в Дунавската равнина. С него облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево.

Значителна ще остане над южните и североизточните райони, там на места все още ще има слаби валежи. Минималните температури ще са между 7° и 12°, максималните – между 13° и 18°.

През първите два дни от новата седмица в цялата страна ще бъде предимно слънчево, във вторник с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток-югоизток.

