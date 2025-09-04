"Това е един измислен скандал. Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работата на ВВС. Работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово". В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства".

Това коментира президентът Румен Радев в Плевен във връзка с инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас.

"Аз не виждам никакъв проблем", заяви той.

Държавният глава проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

