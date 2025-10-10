Румен Радев: Намиране на решение за войната в Украйна трябва да е приоритет за Европа

Намиране на решение за войната в Украйна трябва да е приоритет за Европа. Това заяви държавният глава Румен Радев в Естония, където участва в президентския форум Арайолуш.

Той приветства и напредъка за мир в Газа.





„Войните в Газа и Украйна, икономически предизивикателства, преодоляването им изисква здрав разум и гъвкавост. Искам да използвам случая да приветствам споразумението по първата фаза от мирния план на Тръмп за Газа. Това е първата, но изключително важна стъпка за мира. Ние оставаме твърдо на убеждението за две държави, като единствен устойчив път за трайно решаване на конфликта“, каза още президентът.

„Нашата най-важна задача е намиране на решение на войната в нашия контитнент“, посочи още държавният глава.

