„В политиката на Министерство на земеделието и храните има ясна и предвидима последователност. А това, че определени браншови организации имат искания, е повод за разговор, за диалог. Не мисля, че на този етап става въпрос за политически искания, а за търсене на повече чуваемост и диалог. В самите браншови организации се чуват различни мнения- едни подкрепят министъра, другите. Няма на дневен ред не стои оставка на който и да е министър“, каза Желязков.

Министърът на земеделието Георги Тахов коментира и ваксинацията на животните заради шарката.

„Ваксинацията е последният елемент, който държавата трябва да предложи в една подобна епизоотична ситуация. Ние анализираме, браншът е разделен и в по-голямата си част не иска ваксинация. Ние към момичета събираме всички компоненти и на база анализ, който ни е предоставен от БАБХ в началото на следващата седмица ще обявим нашето решение“, посочи министърът на земеделието.

Тази седмица министърът на земеделието е провел среща в НС с партиите, за да ги запознае с казуса с ваксинацията.

