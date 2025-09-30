Нaционалната овцевъдна асоциация e w протестна готовност, това реши тази вечер управителният съвет на браншовата организация.

Животновъдите дават срок до понеделник на ресорния министър Георги Тахов да обяви решение за незабавна ваксинация срещу шарка на дребните преживни и поемане на отговорност от държавата, съобщава БНР.

"Ако такова решение няма, ще посрещнем еврокомисаря Кристоф Хансен със затворени пътища и горящи ковчези!" - написа в социалните мрежи съпредседателят на асоциацията на овцевъдите Симеон Караколев.

Очаква еврокомисарят по земеделие Кристоф Хансен да посети България на 9 октомври.

