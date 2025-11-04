Нацепеният и пропукан блок в столичния кв. „Хаджи Димитър“ вече е необитаем. Това става месец и половина след заповед за незабавна евакуация на обитателите му, за която ви разказахме в bTV Новините.

С напукани стени и тавани. В този вид ни посрещна домът на Галин Георгиев преди месец и половина.

„В тази ситуация сме от края на август 2023 г. след като пропадна участъкът от бул. „Владимир Вазов“. Пукнатините в началото бяха по-малки, август 2024 г. имаше второ голямо пропукване и сега, може би от месец и половина, още едно, още по-голямо“, каза тогава Георгиев.

Мъжът и останалите 23 семейства са в тази ситуация отпреди 2 години. Пукнатините се появяват, когато започва строежът на близкото метро. Оттогава обитателите на блока подават сигнали до институциите.

След експертиза по тяхна поръчка от „Метрополитен“ опровергават версията, че блокът се разцепва заради строежа на близкия участък от метрото.

„При строително-монтажните работи по време на изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство. Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимото“, гласи позиция на дружеството.

Днес нацепеният бл. 2 в кв. „Хаджи Димитър“ опустя. Галин Георгиев вече е намерил квартира, която се надява да обитава до две години – срокът, който общината дава за укрепване на почвата на нацепения блок.

Част от наема на хората от блока, които ще живеят временно в други жилища, се покрива от район „Подуяне“. Парите се определят спрямо домакинството.

