С бележка за „Незабавна евакуация“ на входната врата - така осъмват жителите на блок 2 в столичния кв. „Хаджи Димитър“ в началото на този месец.

Причината са опасните пукнатини, за които ви разказахме и през седмицата в bTV Новините.

Подозренията на жителите, че блокът им се разцепва заради строежа на близкото метро, бяха отречени от дружеството, а общината обеща да обезщети хората, докато са евакуирани под наем.

Възможно ли е застраховка да покрие щетата „разцепен блок“?

Снимка: bTV

Какво казват строителни експерти за причините, наш екип проверява. Срещаме се и със семейство, чийто цял живот преминава в апартамента, който днес е заплаха за тях.

Даниела прекрачва прага на този вход вече 58 години. Тук минава съвместният им живот със съпруга ѝ Галин, тук се ражда и тяхната дъщеря.

Днес от стените не надничат спомени, а пукнатини.

Снимка: bTV

„В тази ситуация сме от края на август 2023 г. след като пропадна участъкът от бул. „Владимир Вазов“. Пукнатините в началото бяха по-малки, август 2024 г. имаше второ голямо пропукване и сега, може би от месец и половина, още едно, още по-голямо“, казва Галин.

Даниела, Галин и останалите 23 семейства са в тази ситуация отпреди 2 години. Пукнатините се появяват, когато започва строежът на близкото метро. Оттогава подават сигнали до институциите.

На 5 септември тази година, жителите на блока осъмват с бележка за „Незабавна евакуация“.

Тази сряда проблемът им получи публичност след сигнал до медиите. Опасенията на живущите, че метрото е причината за опасните пукнатини, бяха отхвърлени от дружеството.

Позицията на „Метрополитен“ идва след анализи, направени по тяхна поръчка.

Снимка: bTV

Според независимия строителен инженер и експерт Иван Гешанов, подобни пукнатини се появяват при нестабилна почва след силни вибрации.

Такива се пораждат при разместване на земните пластове в близост до сградите.

„При проблеми в земната основа, собственото тегло на сградата може да доведе до много неприятни ефекти, свързани именно с такова разцепване“, каза инж. Гешанов.

Районният кмет не отхвърля версията за строежа на метрото като причина за разцепването на сградата.

„Сградата има своите компрометирани участъци, включително и покрай строителството на метрото“, каза Кристиян Христов.

На живущите в блок 2 общината отпуска пари за наем докато тече периодът на евакуация. Парите се определят спрямо домакинството.

За четиричленно семейство от входа се заделят 900 лв., а за Даниела и Галин - близо 600 лв.

Снимка: bTV

„Ние наистина нямаме къде да отидем и сме принудени да живеем под непрекъснат стрес и опасност“, казва Даниела.

А Галин обясни, че все още са в търсене на квартира.

По казуса на блок 2 от кв. Хаджи Димитър се обърнахме към Асоциацията на българските застрахователи.

Според тях подобна щета може да бъде покрита, стига да се докаже конкретният виновник.

Ако допуснем, че причинител е строежът на метрото, той трябва да бъде до 150 метра от напуканата сграда.

Снимка: bTV

В позиция на „Метрополитен“ се казва, че за тунелите се е копаело на 95 метра – тоест, влизат в посочената от застрахователите рискова зона. Въпреки това, експертна оценка, че метрото е причинител на пукнатините липсва.

Даниела, Галин и техните съседи имат време да се евакуират до 5 ноември. Дотогава общината трябва да е одобрила оферта за укрепване на земната почва под блока, което трябва да продължи една година. Ако евакуацията се удължи, семействата ще продължат да бъдат под наем, а общината ще им изплаща обезщетенията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK