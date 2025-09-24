dalivali.bg
Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)
В първата експертиза, изготвена по поръчка на „Метрополитен“, се съветва сградата да бъде премахната. От дружеството са категорични, че не са нарушили правилата при строежа на тунела на метрото
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Метрополитен
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Станчо Станчев
Снимка: Станчо Станчев
България

Станчо Станчев Станчо Станчев

Публикувано в  11:12 ч. 24.09.2025 г.

Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в столичния квартал „Хаджи Димитър“. Сградата е обявена за опасна за живущите след появилите се деформации.

Блолът се намира до бул. „Владимир Вазов“, под който се строи третата линия на метрото след станция „Хаджи Димитър.

Снимка: Метрополитен

Живущите са изпратили сигнал до Столична община през октомври 2023 година. През февруари 2024 г. е представена експертиза от фирма, наета от „Метрополитен“, в който се посочва, че укрепването на сградата е изключително скъпо и трудно. Съветва се сграда да бъде премахната.

Като по-лека мярка се препоръчва инжектиране на земната основа с достатъчно налягане на инжекционен разтвор, като за целта се изготви и реализира проект за усилване на земната основа.

Снимка: Станчо Станчев

През следващите години живущите в сградата изпращат множество последващи сигнали за новообразувани пукнатини.

Общината възлага конструктивно обследване на сградата, което е извършено от специалисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия. В него експертите посочват:

„В сградата са констатирани пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталациите вследствие възникналите деформации.“

Снимка: Станчо Станчев

Снимка: Станчо Станчев

Главеният архитект на София е изпратил три писма за извършване на незабавна евакуация на живущите с оглед тяхната безопасност. Последното писмо е от 3 септември 2025 г.

След проведена среща с представители на етажната собственост на жилищната сграда е обсъдена възможността Столичната община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на процесната сграда. Към настоящия момент са постъпили четири оферти за проектиране.

Снимка: Станчо Станчев

В своя позиция от „Метрополитен“ обясняват, че дружеството е възложило експертиза, според която разстоянието от сградата до изграждащия се тунел на метрото е 95 метра и по време на работата по метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство.

„Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимото, като са минимални и получавани при всяко подземно строителство както в България, така и в чужбина“, пишат още от „Метрополитен“.

