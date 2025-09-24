В първата експертиза, изготвена по поръчка на „Метрополитен“, се съветва сградата да бъде премахната. От дружеството са категорични, че не са нарушили правилата при строежа на тунела на метрото

Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)

Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в столичния квартал „Хаджи Димитър“. Сградата е обявена за опасна за живущите след появилите се деформации.

Блолът се намира до бул. „Владимир Вазов“, под който се строи третата линия на метрото след станция „Хаджи Димитър.

Снимка: Метрополитен

Живущите са изпратили сигнал до Столична община през октомври 2023 година. През февруари 2024 г. е представена експертиза от фирма, наета от „Метрополитен“, в който се посочва, че укрепването на сградата е изключително скъпо и трудно. Съветва се сграда да бъде премахната.

Като по-лека мярка се препоръчва инжектиране на земната основа с достатъчно налягане на инжекционен разтвор, като за целта се изготви и реализира проект за усилване на земната основа.

През следващите години живущите в сградата изпращат множество последващи сигнали за новообразувани пукнатини.

Общината възлага конструктивно обследване на сградата, което е извършено от специалисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия. В него експертите посочват:

„В сградата са констатирани пукнатини с недопустим характер, дефекти от аварийно състояние, както и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталациите вследствие възникналите деформации.“

Главеният архитект на София е изпратил три писма за извършване на незабавна евакуация на живущите с оглед тяхната безопасност. Последното писмо е от 3 септември 2025 г.

След проведена среща с представители на етажната собственост на жилищната сграда е обсъдена възможността Столичната община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на процесната сграда. Към настоящия момент са постъпили четири оферти за проектиране.

В своя позиция от „Метрополитен“ обясняват, че дружеството е възложило експертиза, според която разстоянието от сградата до изграждащия се тунел на метрото е 95 метра и по време на работата по метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство.

„Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимото, като са минимални и получавани при всяко подземно строителство както в България, така и в чужбина“, пишат още от „Метрополитен“.

