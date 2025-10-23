dalivali.bg
София
България

Санкциите на САЩ срещу Русия: Възможна е ескалация, заяви президентът

Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява, каза Румен Радев

Снимка: Явор Николов

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:10 ч. 23.10.2025 г.

Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация, заяви президентът Румен Радев и добави, че очаква да се вземат всички мерки, така че да няма криза на горивата в България.

"Задача на правителството е да няма криза на горивата и да не се вдигат цените", заяви президентът след като САЩ наложи санкции срещу най-голямата частна руска петролна компания „Лукойл“, която е собственик на българската рафинерия „Лукойл-Нефтохим“.

Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация", добави президентът и заяви, че очаква да се вземат всички мерки, така че да няма криза на горивата в България.

Бойко Борисов: Да се спре с този цирк, още днес да върнат колите и шофьорите на Радев

"Това е много важно. Всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери", добави Радев.

Колкото до думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви в парламента днес, че всички коли и шофьори и всичко, което е ползвала администрацията на Президентството, да им бъде прехвърлено, Радев отбеляза, че вече веднъж е казал, че "държавата не е игра на колички". 

"След като не успяха да блокират дейността на президентската институция и аз благодаря за това на моите служители, сега ни поднасят данайски дарове, за да я компрометират", отговори Радев. 

Той попита защо лидерите на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало се возят в нови бронирани автомобили, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание. 

