Санкциите на САЩ срещу Русия: Възможна е ескалация, заяви президентът

Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация, заяви президентът Румен Радев и добави, че очаква да се вземат всички мерки, така че да няма криза на горивата в България.

"Задача на правителството е да няма криза на горивата и да не се вдигат цените", заяви президентът след като САЩ наложи санкции срещу най-голямата частна руска петролна компания „Лукойл“, която е собственик на българската рафинерия „Лукойл-Нефтохим“.

"Това е много важно. Всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери", добави Радев.

Колкото до думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви в парламента днес, че всички коли и шофьори и всичко, което е ползвала администрацията на Президентството, да им бъде прехвърлено, Радев отбеляза, че вече веднъж е казал, че "държавата не е игра на колички".

"След като не успяха да блокират дейността на президентската институция и аз благодаря за това на моите служители, сега ни поднасят данайски дарове, за да я компрометират", отговори Радев.

Той попита защо лидерите на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало се возят в нови бронирани автомобили, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание.

