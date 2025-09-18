Председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Държавна агенция технически операции да се избират от Народното събрание. Това беше решено на първо четене по време на заседание на вътрешната комисия в парламента.

Очаква се до дни промяната да мине и на второ четене, и да влезе за обсъждане в пленарната зала.

В момента шефовете на ДАР и ДАНС се предлагат от министър-председателя и се назначават от президента с указ за срок от 5 г. Освобождаването е по същата процедура - указ на държавния глава, след предложение на премиера.

Председателят на на ДАТО се назначава и освобождава от Министерския съвет, като няма фиксиран срок.

Припомняме, че тази седмица държавният глава Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Вече съм отговорил писмено с „не“. Процедурата е приключена, каза Румен Радев в отговор на журналистически въпрос по темата.

Назначенията в сектор „Сигурност“ от известно време предизвикват напрежение между „Дондуков“ 1 и „Дондуков“ 2. Спорове имаше и за утвърждаването на Мирослав Рашков на поста главен секретар на МВР.

