Три дена след нападението над прокурора от софийската градска прокуратура Иво Илиев колегията на Висшия съдебен съвет излезе със своя позиция. Илиев беше пребит с чук в понеделник вечерта.

Нападението е посегателство срещу прокуратурата, съдебната власт и върховенството на закона, казват в позицията си от прокурорската колегия.

В такъв случай е необходима категорична реакция от всички заедно, призова по-рано днес правосъдният министър Георги Георгиев. До момента нито една институция не е дала данни за разследването.

„Не може да се спекулира за причините. Посегателството върху един български прокурор е посегателство върху българската правораздавателна система, защото мнозина могат да се запитат кой може да бъде следващият. И очакваме МВР в хода на разследването да установят извършителя“, каза министър Георгиев.

Нападанието стана пред гараж

Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат и пребит в понеделник (20 октомври) вечерта.

Той е бил причакан пред гараж в жилищния комплекс в кв. „Малинова долина“, където живее, и ударен с чук. Подземният паркинг е с ограничен достъп и видеонаблюдение.

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО). Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурорът.

Реакциите

Правосъдният министър заяви, че доскоро Илиев е бил под охрана заради получени заплахи, но поискал да я свалят. Под охрана е и друг магистрат, поискал сам защита.

Нападението най-вероятно е свързано с работата му, коментира и настоящия заместник градски прокурор на София - Ангел Кънев.

"Това е изключително брутално и противозаконно деяние. Няма никакво значение с какво е свързано. Най-вероятно е свързано с работата му. Не ми прилича на скарване за паркомясто или спор по повод футболен отбор. Аз самият също съм с охрана и това е служебно известно на много хора", каза Кънев.

В позиция до медиите от Асоциацията на прокурорите определиха нападението над „колега прокурор“ като „недопустимо и брутално нападение срещу държавността“.

