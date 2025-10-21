dalivali.bg
Правосъдният министър назначи охрана на нападнатия прокурор Илиев и семейството му

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван през 2024 г. заради заплахи, като охраната му е била свалена по негово искане

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:14 ч. 21.10.2025 г.

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) към Министерство на правосъдието. Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.

Бившият заместник градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат (ОБНОВЕНА)

Със заповед за незабавна охрана се организира защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до министъра на правосъдието и до градския прокурор на София.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от ГДО през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му е била свалена по негово искане.

