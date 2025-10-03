Прокуратурата на Република България разглежда разпространената на 2 октомври 2025 г. на официалната интернет-страница на Върховния касационен съд (ВКС) информационна бележка по отношение едно от правомощията на главния прокурор като поредно действие, продиктувано от нестихващите опити за дестабилизиране на съдебната власт, се казва в позиция на прокуратурата.

"Тревожното в случая е, че ако в последните години и особено в последните месеци тези действия бяха реализирани от определени политически лица и свързани с тях улични групи за натиск и медии, то със съжаление следва да се констатира, че този път ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели в разрез с конституционното им задължение за укрепване на правовия ред и върховенството на закона", посочват още от там.

В позицията се съобщава още , че "тенденциозното посочване на отделни пасажи от прието преди цели две седмици становище на Наказателната колегия на ВКС, както и позоваване само на две отделни съдебни разпореждания, свързани с депозирани искания от главния прокурор за възобновяване на наказателни дела, са недопустим опит за манипулиране на общественото мнение. Остават неспоменати и извън обхвата на предоставената информация наличните противоположни становища на съдии от апелативните съдилища, с които са допуснати и се разглеждат по същество отправените искания от и.ф. главен прокурор и след визирания в информационната бележка срок. До апелативните съдилища са подадени 19 искания за възобновяване, от които до настоящия момент няма нито едно, което да не е допуснато за разглеждане".

Според прокуратурата, в изпълнение на законовите си правомощия, и.ф. главен прокурор и след 21.07.2025 г. е изпращал становища по законопроекти до Народното събрание и Министерския съвет, както и становища по конституционни дела, по които е конституиран като заинтересована страна от Конституционния съд, като нито един от тези държавни органи не е изразил позиция, сходна с тази на двамата съдии от Върховния касационен съд.

Според тях е налице "явен двоен стандарт, прилаган от заместник председателя на ВКС, която и към момента извършва действия, които имат пряко отношение към изпълнение на служебните задължения на и.ф. главен прокурор, без по никакъв начин да бъдат обсъдени сроковете, поставени от Закона за съдебната власт от 21.01.2025 г."

"Видно е, че заместник председателят приема сигналите, подадени срещу и.ф. главния прокурор, като подадени именно срещу изпълняващ функциите главен прокурор и ги администрира без колебание, като ги насочва към ad hoc прокурора", посочват още от обвинението.

Според тях "всичко това отново затвърждава тезата, че с действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система".

От прокуратурата посочват и че съобщението на ВКС се е случило в момент, когато и.ф. главен прокурор участва в Консултативния форум на главните прокурори, който се провежда за 19-и път в Хага, Нидерландия, което според разпространената позиция е опит за дискредитиране на българската прокуратура в международен план.

"Впрочем, това странно съвпада и с гласуването на един български политик срещу националния ни интерес в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по отношение отпадането на постмониторинговия механизъм за България", съобщават още от прокуратурата.

