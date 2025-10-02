Решението на Върховния касационен съд (ВКС) не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от Върховния административен съд (ВАС), а не от ВКС.

Това заявиха от прокуратурата във връзка с решението на два състава на ВКС, които приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор и отказаха да образуват производства по негови искания.

„Актът на Наказателната колегия на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата“, посочват още от прокуратурата.

От там посочват още, че решението на ВКС не ощетява Борислав Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, включително решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в „Слънчев бряг“.

