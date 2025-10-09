По разпореждане на Окръжна прокуратура – Бургас полицията е иззела документи, свързани с причините за наводнението във вилно селище „Елените“, при което загинаха четирима души. Материалите са събрани от Община Несебър, „Елените“, РИОСВ-Бургас, РДНСК-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски регион“.

Разследващите вече имат пълен комплект документи за строежите в комплекса – разрешителни, планове и оценки, издадени от различни институции. Те ще бъдат проверени, за да се установи дали има действия или бездействия на длъжностни лица, довели до трагедията.

Прокуратурата е разпоредила и отделна проверка на всички строителни разрешителни във „Елените“ – дали са издадени в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), дали строежите са реализирани и въведени в експлоатация, както и дали контролният орган РДНСК-Бургас се е произнесъл по тях.

Кметът на Несебър трябва да изпрати на прокуратурата заверени копия на всички документи, свързани с измененията на подробния устройствен план (ПУП) за „Елените“.

Целта на проверката е да се установи има ли нарушения при издаването на разрешителните и заповедите за промяна на ПУП. Ако бъдат открити незаконни административни актове, прокуратурата ще поиска те да бъдат обявени за нищожни от съда.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK