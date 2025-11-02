Инициатива на училищен психолог в София за спиране на насилието и агресията сред подрастващите.

За Дафина Йотова професията е призвание.

"За мен е моята мисия - аз се чувствам удовлетворена, когато някое дете излезе оттук с усмивка", казва тя. Започва инициатива "Приятел за изслушване". Идеята – заедно с по-големите ученици да влизат в класовете при по-малките, за да говорят за агресията и насилието.

"Да се учат учениците от по-големите - първо да говорят, преди да се стигне до тормоз, че всеки е ценен и важен. Никой не е еднакъв, никой не е като другия, но всяко дете е ценно. Те имат нужда да бъдат подкрепяни и разбирани, изслушвани", казва Дафина Йотова.

Под нейно ръководство е изграден и първият Дневен център за хранителни разстройства. Поради липса на средства той затваря врати, но тя продължава мисията си.

"Успяхме да организираме срещи в училищата с учителите. Презентирахме хранителните разстройства и много подробно им обяснихме как да ги разпознават сред учениците. Това е изключително важно", казва Дафина Йотова.

Психоложката е сред натрадените за принос към образованието от просветното министерство в навечерието на Деня на будителите.

"Може би тази награда пък ще привлече други хора. Надявам се, че и други училища ще разберат за нашата инициатива и ще започнат да ни търсят и ще искат да я приложат", коментира психоложката.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK