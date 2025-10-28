След епидемията от насилие сред децата - поглед и към един метод, който помага да се решат проблемите и да се овладее гнева.

Става дума за арттерапията, която според много експерти лекува душата.

Безспорно изкуството дава път за себеизразяване и не просто като забавление, а като начин на децата да изразят себе си - чрез изграждането цветове и общуват по техния си начин.

"Самия процес при изграждане на рисунката е много важен за крайния резултат, защото всички емоции на децата минават през процеса. И когато детето избира материал, който го затруднява, изпитва страх, изпитва трудност - тази трудност е това нещо, с което то трябва да се пребори, да преодолее", обясни експертът Таня Василева, художник и преподавател по изобразително изкуство.

"Рисунката е най-прекият път до сърцето на едно дете. Емоционалният свят е изключително важен, когато е претворен чрез цвят. Често ми се случва да работя с деца, които са много обрани в цвета. Много обрани в техниката", обясни тя.

Неуспехът в училище може да накара едно дете да бъде много потиснато. Или пък да има успех в училище, но да не бъде разбирано вкъщи - също е пак травма, която може да се преодолее чрез изкуство, коментира експертът.

За Таня Василева най-високият резултат е, когато детето се чувства разбрано и щастливо.

Когато децата избират само черен цвят - това е сигнал, че нещо се случва с него, обясни тя.

Още по темата - чуйте във видеото.

