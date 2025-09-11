Осъждаме нарушаването на въздушното пространство, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти, след като множество руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша и последва искане за активиране на Член 4 от договора за НАТО.

Желязков поясни, че към днешна дата няма предвидена среща на високо ниво, предаде кореспондентът на БГНЕС от Благоевград, където премиерът направи изказването си.

"Считаме, че е абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и ЕС от една страна и дава все повече аргументи, че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че съюзът има необходимата отбранителна готовност да пресече всякакви опити на агресия", заяви премиерът, цитиран от БГНЕС.

В момента няма основания за активиране на Член 5, заяви още Желязков.

