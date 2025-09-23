Премиерът: България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор

Френският президент Еманюел Макрон обяви на Общото събрание на ООН, че страната му признава държавата Палестина. Това се случи при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. Страната ни е представена на на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН от премиера Росен Желязков, който ръководи нашата делегация.

Франция и Саудитска Арабия бяха домакини на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос. На нея френският президент Макрон обяви, че Франция признава държавата Палестина. Макрон заяви, че „дойде моментът да спрем насилието, дойде моментът за мир“.

Франция е поредната държава, която призна Палестинската държава, след Великобритания, Канада и Австралия. От Белия дом заявиха, че американският резидентът Доналд Тръмп смята, че признаването на Палестинската държава от ключови съюзници, всъщност е награда за групировката "Хамас" за атаките ѝ срещу Израел. Същото мнение изрази и израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Междувременно премиерът Росен Желязков се срещна с представители на еврейските организации в Ню Йорк. Министър-председателят заяви по време на срещата, че България счита Израел за ключов стратегически партньор:

„България счита Израел за ключов стратегически партньор, а отличните ни взаимоотношения биха могли да дадат силен тласък в секторите на търговията, иновациите, образованието, селското стопанство и в туризма“.

На прием по повод Деня на независимостта на България в Генералното ни консулство, Желязков заяви, че вярва, че много скоро визовият режим за влизане на българи в САЩ ще отпадне, тъй като сме изпълнили нужните критерии:

„Изпълнили сме и техническите критерии, и информационните системи, и въпросите, свързани със сигурността. Постигнахме и рекордно намаляване на броя на отказите, което е основният критерий за включване в програмата. През 2024 година броят на отказите е само 6 процента“.

В Ню Йорк пристигна и украинският президент Володимир Зеленски, който се очаква да се срещне американския президент Тръмп. През днешния Тръмп ще произнесе реч от трибуната на ООН.

