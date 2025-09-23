dalivali.bg
Росен Желязков в Ню Йорк: Ценим високо приноса на българите в САЩ

Премиерът беше домакин на приема в Генералното ни консулство по повод 117 години от обявяването на независимостта на България

Снимка: Правителствена пресслужба

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:01 ч. 23.09.2025 г.

Да си независим не означава да се обградиш със стени и да живееш в собствената си самодостатъчност, а да бъдеш част от тази човешка дипломация, която разпространява добродетелите извън пределите на страната. В този смисъл ценим високо приноса на българите в САЩ за укрепване на приятелството между нашите две страни и за съхранението и популяризирането на българските традиции и култура.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на приема в Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117 години от обявяването на независимостта на България.

Снимка: Правителствена пресслужба

Премиерът специално изтъкна ролята на образователните инициативи на българите в САЩ и дейността на неделните училища,  които са гарант за запазване на българския език сред най-младото поколение и активно съдействат за съхраняване на българския дух, самосъзнание и култура. Желязков заяви също значението на държавната политика за развитие на българските общности зад граница.

Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще

По отношение на включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания, което е основен национален приоритет, министър-председателят Росен Желязков изрази надежда много скоро да има резултат. Премиерът посочи, че не само сме изпълнили техническите критерии, но също така през изминалата 2024 година е постигнато рекордно намаляване на броя на отказите – само 6%, което е основният критерий за включване в програмата.

Снимка: Правителствена пресслужба

Желязков изтъкна, че отпадането на визовото ограничение ще стимулира туризма и допълнително ще разгърне икономическия потенциал на двустранните ни отношения със САЩ. Директна самолетна линия между Ню Йорк и София също би имала позитивен ефект. 

Премиерът специално поздрави представителите на българската общност по случай Деня на независимостта на България и отбеляза, че най-големите победи на българите са постигани тогава, когато народът ни е бил единен. Като друг ярък примери за това в нашата история Желязков посочи Съединението. Така сме постигнали и един от най големите върхове, които ни нареждат в първата редица на достойните народи  - спасяването на българските евреи, изтъкна министър-председателят. Премиерът Желязков открои важната роля на българската дипломация в преломните моменти от историята.

Палестинският въпрос във фокуса на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

"Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства, пред кризи, но като че ли научените уроци имат своето значение. Вие сте свидетели за това колко внимателно подхождат всички, дори в тежки ситуации", заяви премиерът Росен Желязков.

Снимка: Правителствена пресслужба

 

Министър-председателят коментира значението на членството на България в НАТО и в ЕС. "Когато сме заедно, споделяйки едни и същи ценности - хуманизъм, демокрация,  добродетелите, които ни обединяват - тогава имаме крехкия оптимизъм, че ще пребъдем като хора и като нация", заяви още премиерът Желязков.

