Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания за педофилия учител.

Припомняме, че 31-годишният преподавател е имал продължителна сексуална връзка с негова 13-годишна ученичка. Той беше задържан на 25 август от служители на Първо районно полицейско управление.

Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

Предвиденото от закона наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор.

Съгласно Наказателния кодекс полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г. се наказват със затвор от 2 до 8 г., дори да е със съгласието на малолетния.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK