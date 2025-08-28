Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания за педофилия учител.
Припомняме, че 31-годишният преподавател е имал продължителна сексуална връзка с негова 13-годишна ученичка. Той беше задържан на 25 август от служители на Първо районно полицейско управление.
Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.
Предвиденото от закона наказание за престъплението е от 2 до 8 години затвор.
Съгласно Наказателния кодекс полово сношение или блудствени действия с лице под 14 г. се наказват със затвор от 2 до 8 г., дори да е със съгласието на малолетния.
