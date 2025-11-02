dalivali.bg
Доналд Тръмп заплаши Нигерия с военна интервенция на САЩ заради убийства на християни

Доналд Тръмп заплаши Нигерия с военна интервенция на САЩ заради убийства на християни
Взрив в медицинското училище на Харвард, експлозията е умишлена

Взрив в медицинското училище на Харвард, експлозията е умишлена

Зеленски нареди изготвянето на пакет от помощ през зимата за украинците

Изчезнал преди години мъж, обявен за починал, е открит жив в Пирин

При влизането на Хърватия в еврозоната - не всички банкомати са били заредени, плащанията работили забавено

Зелена светлина за Украйна за ракетите "Томахоук": Летят с 920 км/ч, следват релефа на терена - това ги "крие"

Видео показва как "Хамас" напада камион с помощи за Газа и потегля с него, след като извежда шофьора
Лозан Кметски вече е под "домашен арест". Баща му: Той няма пари за цигари. Ако е в тая игра, е последна брънка

Битката за Покровск продължава: Русия твърди, че украинците са започнали да се предават

Протест срещу еврото блокира движението край Гурково, сблъсъци с жандармерията (СНИМКИ)
България

Предимно слънчево на 2 ноември, градусите отново ще са високи за сезона

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°

Снимка: pixabay

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:11 ч. 02.11.2025 г.

Утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Сутринта в равнинната част от страната ще е все още мъгливо или с ниска слоеста облачност, като до обяд мъглата и облачността ще се разсеят. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла. В София максималната температура ще бъде около 20°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на много места –  мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Георги Рачев: Хубаво и сухо време – само за кисело зеле. Който го е сложил, след 25 дни ще е перфектно


 В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°.

В понеделник преди обяд в планините и планинските райони ще се задържи слънчево, ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър юг-югозапад. Сутринта отново на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността, а привечер и през нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°. Във вторник ще бъде предимно облачно, валежи ще има и на изток. Вятърът ще е умерен от северозапад. Дневните температури ще се понижат.

Слънчево с температури до 23 градуса в петък

