В петък ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по Черноморието до 10 градуса, но в котловините ще се задържат близки и по-ниски от 0 градуса; в София – ще е около 2 градуса. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 19 градуса.

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, на 2000 метра – около 9 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19 градуса и 21 градуса. Температурата на морската вода е 16-18 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В повечето райони от Балканите времето ще е предимно слънчево, в сутрешните часове в низините и равнините ще е с намалена видимост. Над Гърция и Адриатическото крайбрежие облачността ще е променлива, в крайните югозападни райони ще има краткотрайни валежи. Максимални температури: за София – 19 градуса, Скопие – 17, Истанбул – 18, Солун – 21 градуса, Букурещ – 22, Белград – 23, Атина – 24 градуса.

