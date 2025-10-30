Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси американския щат Аляска, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.
Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина 10 километра.
Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.
Националният център за предупреждение за цунами (NOAA) съобщава, че към момента няма опасност от цунами.
