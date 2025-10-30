Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси американския щат Аляска, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.

Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина 10 километра.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Националният център за предупреждение за цунами (NOAA) съобщава, че към момента няма опасност от цунами.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK