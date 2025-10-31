Типично есенно време – топло и слънчево време, в разгара на циганското лято сме, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„Дори се басирахме дали ще стане 25 градуса във Видин, Монтана, Плевен. Аз залагам на 24 градуса“, каза той.

Георги Рачев: На Боби киселото зеле ще втаса. Началото на ноември ще е дългоочакваното циганско лято

„След 31 октомври средиземноморски циклон евентуално ще мине през България във вторник срещу сряда и ще понижи температурите“, обясни проф. Рачев.

„Сега удължиха хубавото време чак до 15-16 ноември. Хубаво и преди всичко сухо време. Този циклон – малко да росне тук-там дъждец, но слаба работа“, допълни климатологът.

Над цяла Европа е сравнително топло и особено над Балканите.

„Диагнозата“ е 18-19 градуса следващите дни, а вторник температурите малко ще се понижат. Но дори в София те ще останат над нормата за месец ноември, обясни Рачев.

„Ако нещо не се случи Средиземноморието да ни пусне още едно циклонче, засега е малка вероятността за лошо време. Хубаво и сухо време – време само за кисело зеле. Който го е сложил в момента, след 25 дни ще бъде перфектно“, гарантира климатологът.

Проф. Георги Рачев: В началото на ноември ни очаква хубаво циганско лято

Целият месец ноември се очертава времето да е хубаво - 1 градус над нормата, а валежите ще са в нормата. Зимата пък се очертава да бъде малко по-топла и с нормални валежи в сравнение с това, което сме виждали през последните 25 години.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK