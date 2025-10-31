Типично есенно време – топло и слънчево време, в разгара на циганското лято сме, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„Дори се басирахме дали ще стане 25 градуса във Видин, Монтана, Плевен. Аз залагам на 24 градуса“, каза той.

„След 31 октомври средиземноморски циклон евентуално ще мине през България във вторник срещу сряда и ще понижи температурите“, обясни проф. Рачев.

„Сега удължиха хубавото време чак до 15-16 ноември. Хубаво и преди всичко сухо време. Този циклон – малко да росне тук-там дъждец, но слаба работа“, допълни климатологът.

Над цяла Европа е сравнително топло и особено над Балканите.

„Диагнозата“ е 18-19 градуса следващите дни, а вторник температурите малко ще се понижат. Но дори в София те ще останат над нормата за месец ноември, обясни Рачев.

„Ако нещо не се случи Средиземноморието да ни пусне още едно циклонче, засега е малка вероятността за лошо време. Хубаво и сухо време – време само за кисело зеле. Който го е сложил в момента, след 25 дни ще бъде перфектно“, гарантира климатологът.

Целият месец ноември се очертава времето да е хубаво - 1 градус над нормата, а валежите ще са в нормата. Зимата пък се очертава да бъде малко по-топла и с нормални валежи в сравнение с това, което сме виждали през последните 25 години.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK