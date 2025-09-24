Окръжният съд в Кюстендил постанови постоянен арест за 52-годишен мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни.

Той е треньор по плуване, а потърпевшите са деца, посещаващи плувния клуб, в който работи.

Разследването започва миналия четвъртък, след жалба от родителите на 12-годишно дете, трениращо в плувния клуб в града, което разказва за непристойните действия на треньора към него.

По данни от досъдебното производство деянието е извършено на 12 септември.

Появява се информация за второ пострадало момиче, разказващо, че треньорът е посягал и на по-малко дете от клуба.

„Остро осъждаме тези действия, за които е обвинен Митко Асенов. По никакъв начин не толерираме тези тип действия и ние сме на първо място родители“, обяви Антон Йорданов, член на УС на плувен клуб „Велбъжд“.

Антон е сред създателите на клуба – шокиран е от случилото се и от това, че не е имало индикации в поведението на Митко Асенов до сега.

Окръжният съд в Кюстендил днес отказа да пусне на свобода Митко Асенов и потвърди мярката му „задържане под стража“.

„На лице са всички законови основания за вземане именно на тази мярка за неотклонение. Съдът много добре аргументира своя съдебен акт. Разследването продължава, събират се още доказателства“, заяви прокурор Михаил Крушовски от Окръжна прокуратура в Кюстендил.

Междувременно Управителният съвет на плувния клуб е стартирал процедура за изключването на Митко Асенов, както и прекратяването на отношенията му като треньор.

