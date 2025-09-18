52-годишен мъж е задържан в гр. Кюстендил за блудство спрямо малолетно дете, съобщиха от прокуратурата.

На 12 септември 2025 г. в Кюстендил били извършени блудствени действия спрямо 12-годишно момиче. По делото са събрани доказателства за виновността на 52-годишния М.А.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

Утре, 19 септември 2025 г., ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ срещу обвиняемия.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

