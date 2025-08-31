Турски гражданин е починал на ГКПП „Капитан Андреево“ в четвъртък в ранните часове, съобщиха властите в България по повод публикациите в турски медии за смъртта на техен съгражданин заради забавена линейка.

Твърди се, че турската линейка е чакала около 20 минути, за да получи разрешение от българските власти за влизане в буферната зона, за да помогне на пациента, но разрешението не е било одобрено.

По-късно на мястото пристигнала българска линейка и откарала пациента в болницата в Свиленград.

В социалните мрежи се появиха видеа, на които се вижда, че чакащите на граничния пункт се опитват да окажат първа помощ на мъжа чрез сърдечен масаж.

Сигналът, че на турски шофьор на лек автомобил му е прилошало на българския пункт е подаден на тел. 112 малко след 6 ч. сутринта. На пункта е изпратена линейка от Свиленград, но медиците само констатирали смъртта на 53- годишния турски гражданин, след което тялото му е откарано в моргата в МБАЛ-Свиленград, а от там в Съдебна медицина към МБАЛ-Хасково, уточняват българските власти.

Аутопсията е показала масиран инфаркт. Мъжът е имал сърдечни проблеми отдавна, е установила още аутопсията .

Случая е докладван на Районна прокуратура в Хасково, но поради липса на данни за насилствена смърт не е образувано досъдебно производство, съобщи районният прокурор на Свиленград Мария Кирилова.

Близките са наели частна траурна агенция и тялото им е предадено и транспортирано в Турция по тяхно желание.

