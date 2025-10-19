На 72 г. почина бившият депутат от „Атака“ и журналист Магдалена Ташева. Скръбната вест съобщиха нейни в социалните мрежи.
Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците „Пари“, „Монитор“ и „Атака“.
Беше водеща на предаването „В окото на бурята“ по телевизия „Алфа“ до февруари 2022 г.
Член е на Централния сбор на партия „Атака“. Депутат от партията на Волен Сидеров е в 42-рото и 43-тото Народно събрание.
Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 г. в Горна Оряховица. Завършва специалност „Ядрена физика“ във факултета по физика на Софийския университет. В началото на кариерата си работи в Института по микроелектроника.
С журналистика започва да се занимава от 1999 г. , първо е сътрудничи на в. „Монитор“ под псевдонима Тамара Шишманова. През април 2004 г. постъпва в отдел „Анализи“ на вестника като редактор и се подписва вече със собственото си име.
През юли 2007 г., след продажбата на вестника на медийна група, напуска в. „Монитор“ и става част от екипа на на в. „Атака“. От 2012 г. до 2022 г. работи в телевизия „Алфа“ като автор и водещ на седмичното предаване „В окото на бурята“.
След това е журналист на свободна практика със собствен youtube канал и предаване.
