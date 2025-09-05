Първи коментар на премиера за побоя над полицейския началник. Росен Желязков заяви, че има целенасочено атакуване на институциите и разрушено доверие. Вътрешният министър пък видя „безотговорното поведение на партии и политици“.



Случаят в Русе показва достигнат момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, довел до нарушено доверие, заяви премиерът за побоя над директора на полицията в областния град.



„Доведе до липса на синхрон и взаимодействие между институциите на властта и то само заради търсенето на краткосрочен политически дивидент. Ние твърдо заставаме и ще стоим близко до всеки представител на властта, независимо на коя е тя, защото институциите съставляват държавността, колкото по-атакувана е държавата, толкова по-уязвимо е обществото“, заяви Желязков.

Какво е провокирало агресията срещу старши комисар Николай Кожухаров – ще стане ясно от досъдебното производство и разследването, каза вътрешният министър.



„Голяма част от причините за подобен тип агресивно поведение е безотговорното поведение на партии и политици, които последните години системно рушат доверието в институциите, ерозират доверието, създават впечатление, че държавата няма значение. Аз говоря за безотговорните партии и политици, които в продължение на години се стремят да рушат доверието в институциите, а не че го има“, каза Даниел Митов.



МВР министърът заяви, че началникът на полицията е бил заедно със семейството си при нападението и че към момента не знае как е направена забележката от негова страна и се е стигнало до инцидента. От разследването трябва да стане ясно и дали има подаден сигнал в полицията по време на побоя, каза още Даниел Митов.

„Вие ме питате, как е направил забележка старши комисар Кожухаров, аз това няма как да го знам. Аз цитирам нещо, което съм прочел в справката, която ми е дадена, тя е от свидетелките показания“, добави вътрешният министър.



Направени са тестове за алкохол и наркотици както на обвиняемите, така и на пострадалия. Резултатите се очакват.

И парламентарните сили осъдиха остро случилото се в Русе. Опозицията заяви, че има пълен разпад на правораздавателната система. А управляващите - че политиците дават лош пример.

Повече вижте във видеото.

