Състоянието на директора на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров е стабилно. Това каза по време на на брифинг Мирослав Маринов, зам.-окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура-Русе.

На 4 септември четирима младежи са нанесли побой на двама души при опит да бъдат предупредени да прекратят хулиганските си действия. Един от пострадалите е Кожухаров.

До момента към наказателна отговорност са привлечени четири лица:

– В.И. на 19 години и К.Г. на 18 години са обвинени за хулиганство,

- Ж.К. на 18 години и С.А. на 15 години са обвинени за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда.

Пълнолетните извършители са задържани до 72 часа, а непълнолетният извършител – до 48 часа, до довеждането им пред съда.

След нападението полицията в Русе ще увеличи контрола и проверките в града. През почивните дни Областната дирекция на МВР в Русе ще изведе допълнителни полицейски екипи.

„Те ще наситят изцяло градската част на Русе. Ще следят за спазването на обществения ред. Ще се извършват масирани проверки на автомобили, проверки на лица, управляващи тротинетки. През нощта ще има засилени проверки. Това ще бъде за неопределено време, докато не преценим, че е изпълнена целта, която е заложена“, посочи Александър Ковачев, зам.-директор на ОДМВР-Русе.

Анализът на един от видеозаписите от нападението е готов. Не са готови резултатите от пробите за алкохол и наркотици.

„Цялата случка се случва пред дома на комисар Кожухаров – пред блока. Лицата са доведени на следващия ден сутринта. Колата е собственост на едно от лицата“, каза още Ковачев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK