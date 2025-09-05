Директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров, беше жестоко пребит в нощта срещу неделя. Случаят предизвика вълна от възмущение и призиви за справедливост. Биячите вече са задържани, но около инцидента продължават да изникват противоречиви версии.

По информацията до момента нападението е станало, след като приятел на комисар Кожухаров направил забележка на четирима младежи, които карали рисково с автомобил. Минути по-късно те слезли и нападнали полицейския шеф, нанасяйки му тежки травми.

В „Лице в лице“ темата говори доц. Милен Иванов, преподавател по национална сигурност и бивш зам.-ректор на Академията на МВР.

„Информационният вакуум се запълва бързо с най-различни версии, именно защото пострадалият е високопоставен служител. Ако беше обикновен гражданин, инцидентът щеше да остане статистика“, каза той.

Според Иванов е съмнително нападателите да са разпознали Кожухаров. „Това поколение не се интересува кой е директорът на полицията или кметът, освен ако не са съседи. По-вероятно е младите хора да са били под въздействие на субстанции“, коментира той.

Жестокостта на побоя буди сериозни въпроси – комисарят е със счупени ребра и тежки вътрешни увреждания. Има и спекулации за „поръчка“, тъй като единият от нападателите е бил сервитьор в заведението, което комисарят е посетил преди инцидента.

Експертът коментира правото на полицейските служители да се защитят. „Член 12 от Наказателния кодекс позволява на всеки гражданин да се брани при нападение. При полицаите това е дори задължение, защото те са на служба 24 часа в денонощието. Ако Кожухаров е имал оръжие, е можел да го използва в рамките на неизбежна отбрана“, уточни Иванов.

Случаят повдига и въпроса дали полицията се въздържа да използва дадените ѝ от закона права от страх от последващи обвинения. „Често разследващите прибързват с квалификацията на действията, което води до объркване и притеснения у служителите на реда“, допълни доцентът.

Разследването продължава, а обществото очаква отговори – както за причините за нападението, така и за растящата агресия сред младите хора.

