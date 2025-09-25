Скандали в столичния парламент. Общинарите се скараха за планираното поскъпване на платеното паркиране и разширяването на обхвата му.



4 лева на час за синя зона, по-дълго работно време и по-скъпи винетни стикери. Според „Спаси София“ предложението е недомислено.



„Тоест в центъра на града хората според това предложение ще плащат 300 и 600 лева за първа и втора кола. Призовавам колегите от ПП-ДБ и кмета Терзиев най-накрая да седнат на маса за преговори“, каза Андрей Зографски, „Спаси София“.

Остра реакция и от БСП.

„Хората, които имат възможност – ще паркират. Тези, които нямат възможност – да се оправят както могат“, посочи Иван Таков.



От „Продължаваме промяната - Демократична България“ обясниха, че предложението е въз основа на исканията на хора, които живеят в зоните за платено паркиране.



„Аз живея в синя зона. В неделя се прибрах с моето семейство и след като ги оставих пред входа обикалях половин час и не намерих нито едно паркомясто свободно“, каза Симеон Ставрев, ПП-ДБ.

В „Тази сутрин“ по bTV се стигна дори до облози ще има ли ефект от по-скъпото паркиране.



„Мога да се хвана на бас с колегата Ставрев догодина да правим по 10 лицеви опори, ако това нещо облекчи наистина проблема с паркирането. Просто колите, които ще виждате в центъра, ще са по-скъпи“, каза Иван Виделов, БСП.



От ГЕРБ запазиха мълчание и днес.

