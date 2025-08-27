България ще въведе регулация в екстремните забавления по примера на Гърция. Това стана ясно на днешното правителствено заседание.

Ето и част от мерките, които представи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов:

Ще бъде създаден публичен регистър на фирмите предлагащи атракционна дейност. Те ще акредитират свои служители, които ще следят за качеството и сигурността на услугите.

Всеки търговец ще трябва да има застраховка „Професионална отговорност“, която да покрива обезщетението на потребителите в случай на инцидент.

Ще се води и документация за проверките, които се предвижда да бъдат ежедневни.

При нарушения, както фирмите предлагащи екстремни забавления, така и собствениците на джетове и други атракции, ще търпят имуществени санкции.

Докато гледа как протича инструктажът за каране на джет, Гергана обмисля дали да пусне непълнолетния си син.

„Убедена съм, че нормативна рамка почти за всяко една нещо в страна има, въпросът е как се упражнява контрол. Толкова малки деца изобщо нямат работа по такива екстремни атракциони“, смята Гергана Лазарова.

Днес министърът на транспорта поиска още една седмица срок за прецизиране на правилата.

„Почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участващите“, каза Гроздан Караджов.



Правилата за този тип дейност или липсват, или са разпокъсани по различни наредби. Идеята е да бъдат събрани в отделен закон.

„Санкциите ще бъдат имуществени, а при установен непосредствен риск за здравето незабавно ще бъдат спирани от съответния контролен орган“, посочи транспортният министър.



На плажа думите му срещнаха одобрение.



„Смятаме, че е задължително да се правят редовни проверки на инвентара. Приветстваме разширяването на правомощията на контролния орган. В редица случаи физически лица с лични атракциони, със собствени джетове нарушават правилата“, каза Симеон Цветков, концесионер на плаж „Бургас Север“.



Концесионерите на плажове одобряват и създаването на регистър с лицензирани фирми. Такъв вече съществува в Гърция, там и всички, които предоставят услугата, имат лиценз.

„Сега проверките са хиляди всяко лято. Пристанищните служители, чрез таблети, могат да извършват проверки, независимо дали са във фирми или на частни плавателни съдове. При джетовете, ако човекът от фирмата, който предоставя джета види някакво нарушение от страна на човека, който е наел, може от хиляда метра да спре джета“, обясни Елиза Карапетян-Никотян, мениджър „Връзки с обществеността и реклама“ в Safe Water Sports.



Санкциите в южната ни съседка за различните видове нарушения започват от 300 и достигат до 10 000 евро. Може да бъде отнето и разрешителното за работа.



