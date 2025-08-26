Държавата готви цялостен пакет правила за атракционите според европейските стандарти. В плановете са забраната на джетове за деца под 18 години. Мерките идват, след като 8-годишно дете загина на парашут в Несебър.



Туристите вече избягват екстремните атракции, казват и хората в курортите, и търговците.

„Те са си просто някаква атракция, добре, но за мен не е безопасно. Аз не бих пуснала моето дете“, сподели Славка Кирева.

„Само в морето се къпем, печем се и не ги използваме, малко сме предубедени“, добави Стоян Пенчев.

Стандарти за качество, сигурност, сертификация и възрастови ограничения за атракционите, поиска премиерът.



„Решенията не трябва да бъдат тематични за една или друга атракционна дейност, те трябва да бъдат различни и да гарантират отговорността на предлагащ услугата – както административна, така и наказателна“, отбеляза Росен Желязков.



Сред мерките е въвеждане на правоспособност за управление на джет, както и забрана за деца под 18 години. Бизнесът обаче не е съгласен.



„Смятам че 16 години е възрастта, която е приемлива. Проверките са абсолютно достатъчни. Добре е да се помисли за някакви фирми, които продавайки този инвентар да се изисква сертификат“, посочи Николай Димитров, концесионер на плаж „Крайморие“.

Има пропуски при проверките на атракционите, потвърди и транспортният министър.



„При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство. Бедата е от занижения контрол върху оборудването - сбруя, катарами, въжета и т.н. Ето за тях сега ще въведем определени стандарти“, каза Гроздан Караджов.



Конкретните мерки на институциите за повече безопасност при атракционите ще бъдат представени утре.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK