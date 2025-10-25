Пандемията ChatGPT: От писане на закони до „лично мнение“ – наводнено е с текстове, генерирани с ИИ

„Това, което го има на нашата клавиатура е доста по-кратичко, наполовина като дължина. Това е един видим знак, който граматически не е грешен, но е признак, че е ползван ИИ. Много колеги в момента си пишат текстовете с ChatGPT и минават допълнително да махнат тиретата, за да „замаскират текста“, обясни Янев.

Когато едно съдържание е генерирано от ИИ, алгоритъмът оставя „следи“, по които може да се познае, че даден текст не е писан от човек. Свързахме се с Етиен Янев , който е преподавател по дигитални науки и познава в детайли как работи ИИ, за да ни разкаже по какво да познаваме съдържание, генерирано от алгоритъм.

Наша проверка показва, че дори депутати прибягват до неговата помощ при писането на мотиви за своите законопроекти . И всичко щеше да звучи като пример за технологичен прогрес, ако изкусваният интелект не „халюцинираше“ и не правеше грешки, които водят до дезинформация и тотална заблуда . А при общество, което тотално се доверява на информацията, генерирана от ИИ, това е много опасно .

За да се „спести време“ или от „липса на вдъхновение“ в социалните мрежи все по-често ставаме свидетели на обществени личности, които споделят „лично мнение“, генерирано от ИИ . Лекари го ползват за основен източник на медицинска информация, а маркетолози съставят рекламите си изцяло с него.

Прибягването до езикови модели като ChatGPT става толкова масово в ежедневието на хората, че почти няма област, в която да не се ползва като „личен асистент“ – медицина, журналистика, администрация, право, реклама и много много други сфери са наводнени от „роботско“ съдържание . Което звучи „умно“ и е добре форматирано, но често трудно се разбира.

Живеем ли във фалшива реалност? Експерти алармират, че изключително голям дял от съдържанието в интернет е изцяло или частично генерирано с изкуствен интелект (ИИ). Имейлът от шефа, докладът на секретарката или статусът във „Фейсбук“ се оказва, че не са писани от хора, а от алгоритъм.

Твърде повърхностен и информативен език. Човекът се отличава от машината с емоциите си и когато те липсват при един текст, трябва да се замислим дали не е генериран от ИИ. Също така той избягва да изразява лично мнение.

„Хората обичаме да говорим с доста пъстрота и вдъхновение, ИИ минава по повърхността и то, защото е обучен да ни информира. Да, прочитаме го. Да, разбираме го, но то някак си е една куха информация, която не оставя емоция“, уточни експертът.

Твърде много емотикони. Ако в началото на всяко изречение или параграф има емотикон, то трябва да ни светне червена лампа за това съдържание.

„Има насищане от емотикони. Изглежда като килим от най-различни и цветни емотиконки. Обикновено, ако са повече от 2-3, което е адекватно за човек, нагоре издава. Явно ИИ се опитва да разграфи текста и да му направи хубава структура, но това излиза извън човешкото“, уточни Янев.

Твърде много помпозни думи. Ако прочетете, че нещо е „уникално“, „фантастично“, „невероятно“ и „спиращо дъха“ – внимавайте. Твърде подреден текст. Хората пишем както с кратки, така и с по-дълги изречения, в зависимост това как тече мисълта ни. ИИ обаче пише изключително подредено и добре форматирано.

„Да обобщим, ако на нещо му липсва емоцията, много е повърхностно, използват се много епитети и езикови средства, които не са присъщи в разговорната реч, има много емотикони, а пък ако видим и дългото тире, значи тук със сигурност ИИ доста си е поиграл“, заяви Етиен Янев.

Експертът обясни, че съществуват инструменти, които също могат да засекат дали дадено съдържание е писано с ИИ, но не трябва да им се доверяваме напълно. По думите му те на около 60-70% отгатват, защото алгоритмите постоянно се променят.

Нашата проверка – ето къде открихме съдържание, писано от ИИ

След като Етиен Янев обясни по какво да различим текст, писан от алгоритъм. Решихме да се разровим из социалните мрежи и да видим кои обществени личности прибягват до услугите на ChatGPT, без да уточняват, че са го използвали.

Забелязахме масово, че политиците у нас комуникират с аудиторията си посредством съдържание, генерирано с ИИ. Така нареченото „дълго тире“, прекомерната употреба на емотикони, твърде многото епитети и информативният език присъстват в текстове, писани от депутати, министри, политически лидери и пресцентрове.

В следващата галерия може да разгледате част от публикациите, на които попаднахме. Имената им умишлено са скрити, защото целта ни не е да бъдат изложени на публичен линч, а да дадем пример и да им „намигнем“. В ерата на ИИ ще става все по-масово да се използват езикови модели за улеснение на работата и комуникацията, но е редно отсрещната страна да знае, че е използван подобен инструмент и да не се заблуждава аудиторията в авторството на текста.

И тъй като засякохме доста законотворци да използват ИИ в социалните си мрежи, решихме да проверим дали прибягват до него и в работата си. За наша изненада попаднахме на следи и в нормативните актове, писани от депутати през последните месеци и предлагани за обсъждане в Народното събрание.

Така нареченото „дълго тире“ присъства в:

„В юридическите въпроси ИИ ще навлиза. Тук притеснението е, че ИИ, като всяка друга машина и софтуер, може да се манипулира в някакъв момент. Не трябва да забравяме за собствените си знания и умения. Трябва да разглеждаме ИИ като помощник, но на него му трябва доста голям контрол“, коментира Етиен Янев.

Експертът е категоричен, че критичното мислене е изключително важно за времето, в което живеем и не бива да приемаме като чиста монета информацията, която ни се предлага.

