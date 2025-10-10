Изкуственият интелект причинява значително замърсяване, отчасти поради консумацията на енергия от неговата инфраструктура.

Но докато много учени по света са загрижени за въздействието на тези технологии върху нашата планета, Джеф Безос търси решение за този проблем, съобщава „Гизмодо“, цитиран от БГНЕС .

По време на Италианската технологична седмица, проведена в Торино, Италия, основателят на Amazon прогнозира, че в рамките на десет или двадесет години в орбита в Космоса ще бъдат построени огромни центрове за данни с мощност от няколко гигавата.

На най-голямата технологична конференция в Европа Безос прогнозира: „Космосът в крайна сметка ще се превърне в едно от местата, които ще помогнат за подобряване на Земята".

Това вече е така с метеорологичните спътници и комуникационните спътници. Следващата стъпка ще бъдат центровете за данни и други видове производство.

Центровете за данни са огромни изчислителни инфраструктури, необходими за обучение и изпълнение на модели с изкуствен интелект. Те изискват огромни количества енергия и вода.

Доклад на Международната агенция по енергетика, публикуван през април 2025 г., изчислява, че глобалното потребление на вода от центровете за данни в момента е около 560 млрд. литра годишно и може да достигне 1200 милиарда литра годишно до 2030 г.

Що се отнася до енергията, докладът разкрива, че глобалното потребление на електроенергия от центровете за данни се е увеличило с около 12% годишно от 2017 г. насам, достигайки 415 тераватчаса през 2024 г. – енергията, необходима за захранване на десетки милиони домове.

Концепцията за орбитални центрове за данни не е нова. Джеф Безос е само един от технологичните гиганти, които подкрепят това чудодейно решение, което би позволило продължаващото разширяване на изкуствения интелект чрез решаване на проблема с потреблението на вода и електроенергия.

Тази амбиция се основава на факта, че в космоса количествата слънчева енергия и много ниските температури са неограничени. На теория, способността да се използват тези постоянно налични ресурси би ни позволила да захранваме огромни центрове за данни, без да разчитаме на земни ресурси.

„Тези гигантски учебни центрове ще бъдат по-добри в космоса, защото там имаме слънчева енергия 24/7 . Няма облаци, няма дъжд, няма лошо време. Можем да надминем цената на земните центрове за данни в космоса в рамките на около 20 години“, каза Безос.

Според милиардера орбиталните центрове за данни биха помогнали за намаляване на замърсяването на въздуха и водата на Земята, тъй като емисиите им няма да окажат пряко въздействие върху нашата планета.

В миналото Джеф Безос вече е обсъждал идеята за преместване на други промишлени дейности в Космоса, за да се запази земната ни среда.

