Италия стана първата страна в Европейския съюз с цялостен закон за регулиране на изкуствения интелект, пише "Гардиън". Нормативната рамка урежда наказанията за неправомерното използване на AI инструменти.

Законът предвижда дори затвор за онези, които използват технологията с цел да причинят вреда – например чрез създаване на дийпфейкове – и въвежда ограничения за достъпа на деца.

Правителството на Джорджа Мелони заяви, че това законодателство е съгласувано с историческия AI Act на ЕС и е решителна стъпка в определянето на начина, по който ще се използва ИИ в Италия.

Целта е да се насърчи „човекоцентрично, прозрачно и безопасно използване на ИИ“, като същевременно се акцентира върху „иновациите, киберсигурността и защитата на личните данни“.

Наказания и ограничения

Законът предвижда затвор от 1 до 5 години за незаконно разпространение на генерирано или манипулирано чрез ИИ съдържание, ако то причинява вреди.

Предвиждат се и по-тежки санкции за използване на технологията при извършване на престъпления като измама и кражба на самоличност.

Въвеждат се по-строги изисквания за прозрачност и човешки надзор при използването на ИИ на работното място и в ключови сектори като здравеопазване, образование, правосъдие и спорт.

Деца под 14 години ще могат да използват ИИ само с родителско съгласие.

Законът постановява, че произведения, създадени с помощта на ИИ, ще бъдат защитени от авторско право, ако произлизат от реално интелектуално усилие. Текстов и данни майнинг, извършван чрез ИИ, ще бъде разрешен само за съдържание извън авторски права или за научни изследвания от упълномощени институции.

