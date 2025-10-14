43-годишна терапевтка в училище беше арестувана по обвинение, че е сипала силно действащи лекарства в енергийната напитка на съпруга си, след като е проучила в чатбота ChatGPT начини за отравяне на човек. За това съобщава изданието New York Post.

Шерил Харис Гейтс от Северна Каролина е заподозряна, че между 8 юли и 29 септември е използвала ChatGPT, за да търси „смъртоносни“ и „изваждащи от строя“ комбинации от лекарства, които биха могли да се инжектират или да се приемат вътрешно.

Разследващите са открили доказателства, че тя е закупувала необходимите материали и се е опитвала да реализира плана си. В работния ѝ кабинет в дома ѝ са били намерени спринцовки, комплект за пълнене на капсули, медицински пипети, везни, лекарства и други улики.

Пострадалият съпруг съобщи за два случая на загуба на съзнание и откриване на чуждо вещество в напитката му на 12 юли и 18 август. В материалите по делото също се отбелязва, че към момента на инцидентите съпрузите не са живели заедно.

Снимка: Mecklenburg County Detention Center

Гейтс е обвинена в опит за убийство от първа степен и отравяване на храна или напитки с намерение да причини вреда. Освен това Гейтс се сблъска с допълнителни обвинения след ареста си миналата седмица за преследване и повреждане на имущество.

В заповедите за арест се посочва, че тя вероятно е поставила проследяващо устройство на колата на съпруга си и е повредила прозореца на дома му.

След първия арест тя е била освободена от затвора в окръг Мекленбург, но след втория арест ѝ е било отказано освобождаване под гаранция. Родителите на учениците, с които терапевтката е работила, изразиха загриженост относно работата ѝ с деца

Те смятат, че тя никога не е трябвало да има достъп до деца, а училищата е трябвало да провеждат по-внимателни проверки на биографиите.

