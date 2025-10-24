Официално започва процедурата за премахване на незаконните сгради в наводнения курортен комплекс „Елените“.

Строителният контрол издаде акт, който има срок за възражения 14 дни. След това събарянето е в ход.

Продължават проверките на надзора по Черноморието, заяви регионалният министър.

Ако се установят и други опасни строежи в коритото на реки, те също ще бъдат обявени за незаконни.

Според регионалния министър Иван Иванов казусът с „Елените“ вече е в ръцете на съда.

Документите са предадени в прокуратурата и разследването трябва да посочи виновните за бедствието, взело четири жертви и причинило огромни щети.

„Според мен построеното незаконно в коритото на река Дращела трябва да бъде съборено, защото то е причинило този потоп там. Ще повторя още веднъж – ако това бедствие се беше случило в активния туристически сезон, нямаше да има четирима загинали, а щеше да има над 400 загинали“, коментира Иван Иванов.

