Труп на жена е бил открит тази сутрин в Гребния канал в Пловдив, предава БНР. Служител на общинска охрана забелязал тялото във водата и подал сигнал на тел. 112.
Установена е самоличността на жена на 43 години - съобщиха от полицията. Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK