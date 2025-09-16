Труп на жена е бил открит тази сутрин в Гребния канал в Пловдив, предава БНР. Служител на общинска охрана забелязал тялото във водата и подал сигнал на тел. 112.

Установена е самоличността на жена на 43 години - съобщиха от полицията. Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK