Три изящни теракотени фигурки в детски гроб, грижливо изграден от тухли, бяха разкрити днес от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински в Западния некропол на Хераклея Синтика, съобщават от Археология Булгарика.
Фигурките са били разположени около главата на детето, в краката му е била поставена глинена лампа.
В този гроб, който е бил непокътнат, археолозите откриват и 11 бронзови монети, които ще помогнат за точната датировка.
Екипът обсъжда идеята при експонирането на находките в музея те да бъдат разположени така, както са открити.
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