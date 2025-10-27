Служител на сектор „Метрополитен“ – СДВР е открил изгубило се 6-годишно дете. Случаят е от 25 октомври, събота.

Около 13:30 часа служител на метростанция „Мизия“ получава сигнал, че в метровлак се вози само 6-годишн дете.

Той се качва и намира детето. То е било притеснено. Служителят подава сигнал за откритото дете. В същия момент пристига информация от Първо РПУ.

Оказва се, че детето се е разхождало с възрастна жена в центъра на София. Тя е подала сигнал в полицията, че го е изпуснала от поглед, а то избягало.

Детето е на 6 години. След като е открито в метрото, е предадено на родителите си в добро здраве.

Според полицията детето е влязло само в метрото и се е качило във влака.

Полицаят е успял да успокои детето. Съпроводил го е по пътя обратно. Детето дори е искало да остане при полицая, обясниха от СДВР.

Служителите на реда съветват родителите да имат поглед върху децата през цялото време, тъй като могат да тръгнат във всякаква посока.

