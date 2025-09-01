Важна промяна за шофьорите на камиони и тирове. От 1 септември цената на тол таксите отново се вдига.

Превозните средства над 3,5 тона ще трябва да плащат 10 % по-висока такса. Това е второ увеличение на цените от началото на годината.

През април държавата отново вдигна таксите с 10 %. Така например, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, от 1 септември ще бъде 12 лева.

