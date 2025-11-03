С празнична патриаршеска служба днес освещават северното крило и новия храм в Кремиковския манастир.

Литургията е предвождана от патриарх Даниил. Празникът в храма започна още вчера с вечерно богослужение и всенощно бдение.

Също така днес ще бъде открита и паметна плоча и ще има благодарствена трапеза за всички присъстващи.

Действията по изграждането на Северното крило започнаха преди 4 години, а днес в него се помещават още магерница, параклис, информационен център, музей и манастирски работилници.

„Издигането на един олтар, в който ще се пренасят безкръвните жертви за спасението на света е велико благословение и за конкретното място и за целия свят може да се каже. Особено се радваме, че това става днес в деня на Свети Климент Зографски, който по свое време 16. век началото на 17. век обновява над 300 църкви и 15 манастира на територията на българските земи, което ще рече, че след 4 века това дело продължава“, каза патриарх Даниил.

В манастира днес дойдоха хора, за да се помолят най-вече за здраве. А свещенослужителите казват, че всеки е добре дошъл в храма с молитва, чисто сърце и мисъл за добротворчество.

