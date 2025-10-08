Окръжна прокуратура – Велико Търново ще ръководи разследването по досъдебно производство, започнало на 4 септември 2025 г., за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда, извършени в централната част на Русе.

По делото са привлечени към наказателна отговорност четири лица за хулиганство и нанесен побой над двама души, единият от които е главен комисар Николай Кожухаров, директор на ОД на МВР – Русе.

В ранните часове на 4 септември ст. комисар Николай Кожухаров беше пребит след спречкване с четирима младежи след забележка за опасно шофиране в центъра на града.

00:24 ч. - автомобилът на младежите влиза в обхвата на камерата. На пътя има жена Виждат се стопове. Пред колата застава мъж. Светлините не позволяват да се види ясно кой нанася първия удар. От автомобила се подава ръка, а мъжът отвръща. Предполага се, че това е съседът на началника на русенската полиция.

Полицейският началник вероятно е мъжът от другата страна на колата. Когато спорът на шофьорският прозорец ескалира, се намесват и останалите.

От записа се вижда, че боят се случва пред очите на жена и малко дете.

С постановление на заместник-главния прокурор от 3 октомври 2025 г., на основание чл. 195, ал. 5 от НПК, делото е възложено на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Решението е взето с цел гарантиране на обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство.

