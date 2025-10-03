Кметът инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в община Етрополе.

Въвежда се и временно ограничение на движението на МПС в района на засегнатите критични участъци.

Частично бедствено положение на територията на Община Етрополе се обявява в следните райони: главни пътни артерии – бул. „Малки Искър“, бул. „Руски“, бул. „Партизански“; вилна зона „Язовира“, централна градска част; на територията на СУ „Христо Ясенов“, ОУ „Христо Ботев“, ПГ „Тодор Пеев“, ОУ „Христо Ботев“ с. Лопян; пътни артерии по населените места на територията на община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Лопян, с. Брусен, с. Бойковец, с. Рибарица, с. Ямна, с. Горунака; поречията на реките „Малки Искър“, „Гноеница“, „Стара река“ и „Суха река“.

Във връзка с обявяването на частичното бедствено положение в община Етрополе се отменят и всички планувани концерти и събития до овладяване на бедственото положение, посочват още от общината.

